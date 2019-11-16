31 Mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...
İstanbul Pendik'te, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren şahsa karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, 31 Mart seçimlerinin sembol isimleri arasında yer aldı. Pendikli Yusuf yıllardır işsiz...
Yusuf Özoğul,31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri Pendik'te dağıtmıştı.
Özoğul, bir şahsın ırkçı tavırları karşısında efendiliğini korumasıyla dikkat çekmişti.Özoğul'un samimi duruşu seçim meydanlarında kullanıldı.
Ancak Yusuf Özoğul'a sahip çıkmav ve iş bulmak kimsenin aklına bile gelmedi.
Yazar Serdar Tuncer, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Yusuf Özoğul'un işsiz olduğunu herkese hatılarttı.
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