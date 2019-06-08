32 bin okulda ‘sıfır atık’ seferberliği 

Eylül 2018’den itibaren öncelikle pilot il olarak belirlenen Ankara ve ardından Türkiye genelinde atık toplama kutularının temini yapılırken, Aralık 2018’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA ile imzalanan protokolle tüm okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi çalışmaları başlatıldı.

FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bakanlığın verilerine göre, TEMA Vakfı ile iş birliğinde pilot il olan Ankara’da 58 bin 293 öğrenciye ‘sıfır atık farkındalık eğitimi’ verildi. Eğitimlerin 2019-2020 öğretim yılında yaygınlaştırılması planlanıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında yurt genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu. Toplanan atık piller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğince aracılığıyla toplanıyor. Kağıt, karton, cam, metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülüyor.