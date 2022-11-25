32 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'turuncu' ve 'sarı' uyarıda, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden beklenen yağışlar nedeniyle 1 il için 'turuncu', 31 il için de 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MGM Adana için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yaptı.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.