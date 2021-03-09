35 yıllık evlat hasretine minik 'Umut' deva oldu

AA 09 Mart 2021 Salı 12:39 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 12:39

Karataş çifti, evliliklerinin ilk gününden itibaren hep anne ve baba olmak istedi. Yapılan tedavilere rağmen hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamayan çift, hem özlemlerini giderme hem de kimsesiz bir çocuğun sıcak yuvası olma hayaliyle koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, yetkililerle görüşme yaptıkları sırada sevgi evlerinde kalan 2 yaşındaki Umut ile tanıştı. Konuşmayı yeni yeni öğrenmeye başlayan çocuğun "anne" ve "baba" demesinden çok etkilenen çift, Umut'un ailesi olmaya karar verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Umut'un koruyucu ailesi olmak için müracaatta bulunan Karataş çiftinin başvurusu uygun görüldü. Gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından çocuk aileye teslim edildi.

Umut'a sevgi ve şefkatle yaklaşan çiftin yuvası da böylece çocuk sesiyle şenlendi.

Karataş çifti, şimdi kucaklarından hiç indirmedikleri Umut ile mutlu, huzurlu ve çocuk sesiyle dolu bir aile ortamında yaşıyor.

- "EVLAT KOKUSU ÇOK GÜZELMİŞ"

Emekli Ramazan Karataş, AA muhabirine, evlat hasretini Umut ile dindirdiklerini söyledi.

Umut'u çok sevdiklerini belirten Karataş, "O da bizi çok sevdi. Anne ve baba cümleleri bizi çok etkiledi. 35 yıldır 'baba' cümlesine hasrettim. Bu hasretime Umut son verdi." dedi.

Fatma Karataş ise Umut'u görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Umut'un kendisine "anne" diyerek çok yakın davrandığını anlatan Karataş, "Anne kelimesine, çocuk sesine hasrettik, özlemini çekiyorduk. Umut evimizi doldurdu. Evlat kokusu çok güzelmiş. Anlatılmaz duygular yaşıyoruz. Ona oda hazırladık, oyuncaklar aldık. Mutlu etmeye çalışıyoruz. İyi ki koruyucu aile olmuşuz. O bizim ailemizin umudu oldu." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da Karataş çiftine Umut'un koruyucu ailesi oldukları için teşekkür etti. Ailenin ve Umut'un mutluluğunun gözlerinden okunduğunu aktaran Çalışkan, Antalya'da 178 koruyucu ailenin yanında 214 çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Koruyucu aile hizmetinin Bakanlığın en önemli çalışmalarından biri olduğuna işaret eden Çalışkan, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetiştirilme sorumluluğunu bu ailelere veriyoruz. Biz de çok sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Devletimizin imkanlarıyla biz en iyi hizmeti çocuklarımıza götürsek de onlar anne ve babanın sıcaklığına her zaman muhtaçlar. Bu yönüyle koruyucu aile sistemine dahil olan çocuklarımız son derece iyi şartlarda yetişiyorlar, manevi tatmini ziyadesiyle alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, evlat sahibi olamayanların yanı sıra çocukları olan ailelerin ve bekarların da koruyucu aile olabileceği bilgisini verdi.