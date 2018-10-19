35 yıllık muhtar Bahri Aşık, bu görevinin yanında hem radyo tamirciliği hem de muhabirlik yapıyor
Aydın'ın Didim ilçesinde, Hisar Mahallesi'nin 35 yıllık muhtarı Bahri Aşık, bu görevinin yanında hem radyo tamirciliği hem de muhabirlik yapıyor.
- AA
Aydın'ın Didim ilçesinde 7 dönemdir muhtarlık görevini yürüten 70 yaşındaki Bahri Aşık, ilerleyen yaşına rağmen muhtarlığın dışında radyo tamirciliği ve muhabirlik yaparak çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.
Hisar Mahallesi'nde 35 yıldır muhtarlık koltuğunu kimseye kaptırmayan Bahri Aşık, eski radyo tamirciliğinin yanında 23 yıldır çeşitli basın kuruluşlarında sürdürdüğü muhabirlik göreviyle de dikkati çekiyor.
Ömrünün yarısını muhtarlıkla geçiren Aşık, birçok işi pratik bir şekilde çözüme kavuşturmasından dolayı mahalle halkının teklifiyle 1983 yılında tek başına girdiği muhtarlık seçimini kazandı.
Muhtarlıktaki iki döneminin ardından mahallede yol ve su gibi problemlerin yanında bir yerel televizyon kanalının da eksikliğini hisseden Aşık, 1995 yılında kendi imkanlarıyla ilçeye "Didim TV" kanalını kurarak muhtarlık dışında muhabirlik de yapmaya başladı.
Maddi imkansızlıklardan dolayı televizyonu kapatmak zorunda kalan Aşık, gazetecilik aşkını o günden bu yana sürdürmeye devam etti.
Muhtarlık ve muhabirliği bir arada götüren Aşık, dayısından öğrendiği eski radyo tamirciliğini de el atarak hünerlerini bu işte de sergiledi. Kısa sürede ün salan Aşık, birçok yerden gelen eski radyo tamirlerini de yaparak ek kazanç sağladı.
Motosikletle habere gidiyor
Mahallede bir konteynerde muhtarlık hizmeti veren Aşık'tan evrak almak isteyen mahalleliyi, girişte, renkli görüntüler oluşturan eski radyolardan çıkan Türk Sanat Müziği nameleri karşılıyor.
Haber zamanı geldiğinde ise motosikletine binerek yola koyulan Aşık, takip ettiği programları fotoğraflayıp kamerayla kayda aldıktan sonra haberleştiriyor.
İlerleyen yaşına rağmen üç işi bir arada yapmasından dolayı ilçede "Efsane muhtar" olarak bilinen Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını, vatandaşlara hizmet etmeyi sevdiği için muhtar olduğunu anlattı.
İnsanlara hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Aşık, "Muhtar olduğum için gurur duyuyorum. 35 yıldır seçiliyorsanız bu ayrı bir gururdur. Ben vatandaşa hizmet etmeyi çok seviyorum. Gazetecilik ve muhtarlık da bir hizmet olduğu için bu iki görevi de aşkla yapıyorum. Sürekli koşturuyorum. Zaten koşturmazsan yapamazsın." dedi.
"Bir işi severek yaptığın zaman hiç zorlanmazsın"
Birden fazla işle uğraştığını gören insanların şaşırdığına dikkati çeken Aşık, şunları kaydetti:
"Bazı kişiler, 'muhtar senin yaşın 70, hem radyo tamirciliği hem habere gidiyorsun hem de muhtarlık yapıyorsun, bununla nasıl başa çıkıyorsun' diyorlar. Bir işi severek yaptığın zaman hiç zorlanmazsın. Ben şu an 70 yaşındayım ama bir çok genç muhabirden hızlıyım. Gece bir olay olunca hepsinden önce ben orada olurum. Bazen habere giderken pantolon giymeyi unutup pijamayla gittiğim anlar bile oldu. Neden? Çünkü bu iş bir hevestir, heyecan gerektirir."
Muhabir olmanın avantajlarını da gördüğünü belirten Aşık, mahalleyle ilgili sorunları yöneticilere aktardığında, "aman bu işi hemen yapmazsak muhtar gazeteye de yazar bizi. İşini geciktirmeden yapalım" şeklinde gülümseten tepkiler de aldığını ifade etti.
Radyo tamir etmeyi de çok sevdiğine değinen Aşık, eski radyolardan çıkan sesin kendisine huzur verdiğini sözlerine ekledi.
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