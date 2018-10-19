35 yıllık muhtar Bahri Aşık, bu görevinin yanında hem radyo tamirciliği hem de muhabirlik yapıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde 7 dönemdir muhtarlık görevini yürüten 70 yaşındaki Bahri Aşık, ilerleyen yaşına rağmen muhtarlığın dışında radyo tamirciliği ve muhabirlik yaparak çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.

Hisar Mahallesi'nde 35 yıldır muhtarlık koltuğunu kimseye kaptırmayan Bahri Aşık, eski radyo tamirciliğinin yanında 23 yıldır çeşitli basın kuruluşlarında sürdürdüğü muhabirlik göreviyle de dikkati çekiyor.

Ömrünün yarısını muhtarlıkla geçiren Aşık, birçok işi pratik bir şekilde çözüme kavuşturmasından dolayı mahalle halkının teklifiyle 1983 yılında tek başına girdiği muhtarlık seçimini kazandı.

Muhtarlıktaki iki döneminin ardından mahallede yol ve su gibi problemlerin yanında bir yerel televizyon kanalının da eksikliğini hisseden Aşık, 1995 yılında kendi imkanlarıyla ilçeye "Didim TV" kanalını kurarak muhtarlık dışında muhabirlik de yapmaya başladı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı televizyonu kapatmak zorunda kalan Aşık, gazetecilik aşkını o günden bu yana sürdürmeye devam etti.

Muhtarlık ve muhabirliği bir arada götüren Aşık, dayısından öğrendiği eski radyo tamirciliğini de el atarak hünerlerini bu işte de sergiledi. Kısa sürede ün salan Aşık, birçok yerden gelen eski radyo tamirlerini de yaparak ek kazanç sağladı.

Motosikletle habere gidiyor

Mahallede bir konteynerde muhtarlık hizmeti veren Aşık'tan evrak almak isteyen mahalleliyi, girişte, renkli görüntüler oluşturan eski radyolardan çıkan Türk Sanat Müziği nameleri karşılıyor.

Haber zamanı geldiğinde ise motosikletine binerek yola koyulan Aşık, takip ettiği programları fotoğraflayıp kamerayla kayda aldıktan sonra haberleştiriyor.

İlerleyen yaşına rağmen üç işi bir arada yapmasından dolayı ilçede "Efsane muhtar" olarak bilinen Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını, vatandaşlara hizmet etmeyi sevdiği için muhtar olduğunu anlattı.

İnsanlara hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Aşık, "Muhtar olduğum için gurur duyuyorum. 35 yıldır seçiliyorsanız bu ayrı bir gururdur. Ben vatandaşa hizmet etmeyi çok seviyorum. Gazetecilik ve muhtarlık da bir hizmet olduğu için bu iki görevi de aşkla yapıyorum. Sürekli koşturuyorum. Zaten koşturmazsan yapamazsın." dedi.

"Bir işi severek yaptığın zaman hiç zorlanmazsın"