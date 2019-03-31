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350 milyon fidan toprakla buluşacak

Türkiye genelinde bu yıl 350 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Kendi diktiğimiz fidanların meyvelerini yiyoruz” dedi.     

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Orman Genel Müdürlüğü, ağaç yetiştirme sahalarındaki fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Genel Müdürlük, çınar, çam, meşe ve selvi gibi orman türlerinin yanı sıra köylüye gelir getirmesi için aralarında badem, lavanta, ceviz, keçiboynuzu, defne ve biberiyenin de olduğu toplam 63 çeşit fidanı toprakla buluşturuyor. Hatay’daki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, 2018 yılında kurumlarınca 358 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Bunun çok iyi bir sayı olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu fidanları kendimiz üretip dikimini gerçekleştirdik. Bunu Anadolu’nun her ilinde, her beldesinde gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de 350 milyonun üzerinde fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bunu Türkiye’nin 81 vilayetinde gerçekleştiriyoruz. Gönlümüz daha çok fidan dikmek istiyor. İmkânlar çerçevesinde bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır” ifadesini kullandı. Orman ağaçlandırmalarının bir kısmını o bölgedeki ağaç türlerinin aynısından yaptıklarını anlatan Mehmet Çelik, bunun yanında gelir getirici türde ağaçlandırma çalışmaları olduğunu da dile getirdi.      

Köylümüz faydalansın    

Çelik, insanların gelirlerini artırmak adına ne yapılabileceği konusunda ön araştırma yaptıklarını aktararak, “Örneğin Hatay Kırıkhan’daki dağ köylerinde zeytin ve fıstık çamı gibi ürünler olur. Bu şekilde bölgenin şartlarına göre ekilecek fidan türünü tespit edip ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Özellikle köylerimizin yakınlarındaki bozuk orman alanlarına gelir getirici türden ürünleri ekerek, köylülerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. İnsanlar bundan faydalansın ki hem korusun hem de gelirini toplasınlar. O yörede insanlarımızın yaşantılarını sürdürmelerini istiyoruz. Yani köylümüzün köylerden ayrılmasını istemiyoruz. Bunun için de köylülerimizin gelirlerini artırmamız gerekir. Kendi diktiğimiz fidanların meyvelerini yiyoruz” dedi.     

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