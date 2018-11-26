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4 aylık bebeğini bırakıp gitti

ÇORUM’da bir akaryakıt istasyonuna, annesi tarafından bırakıldığı iddia edilen 4 aylık bebek, görevliler tarafından koruma altına alındı.

  • DHA
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Samsun- Ankara karayolu 20’nci kilometresinde bir akaryakıt istasyonunda kundağa sarılı bebeği fark eden görevliler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine istasyona gelen ekipler kundağa sarılı bebeği zaman geçirmeden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Nüfusta kaydı bulunmadığı tespit edilen bebek, sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Çalışma başlatan ekipler, bebeğin, annesi N.K. (34) tarafından istasyona bırakıldığını tespit etti. Kent merkezinde yaşayan 5 çocuk annesi N.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Anne N.K. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Anne N.K.’nin ifadesi doğrultusunda, bebeğin babasının tespiti için 2 kişinin DNA testine tabi tutulacağı belirtildi. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

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