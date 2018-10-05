4 bin ‘Çingene Kızı’ daha yurda döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zeugma mozaiklerinin iade süreciyle gündeme gelen yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserleri, ait oldukları topraklara geri döndürmek için uluslararası alanda dedektiflere taş çıkartan bir takip mekanizması yürütüyor. Türkiye’nin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan eserlerin ana yurtlarına kavuşturulmasında, Bakanlık uzmanlarının araştırma ve girişimleri büyük rol oynuyor. Bu kapsamda en son Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden yurt dışına kaçırılan ve ABD’deki Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde bulunan “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye’ye dönüşü kesinleşirken, bu dönüşün perde arkasında 6 yıllık ısrarlı takibin başarısı yatıyor. Bakanlık, Zeugma mozaiklerinin yanı sıra geçmiş yıllarda Türkiye’den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan binlerce eseri de ait olduğu topraklara kavuşturdu.

SIRADA SANDUKA VE ÇİNİLER VAR

2003’ten itibaren yürütülen çalışmalarla Dağ Keçisi Figürini, Altın Taç, Herakles Lahdi, Yorgun Herakles heykelinin üst kısmı, Aksaray Ulu Cami minber kapısı kanatları, Kanatlı Denizatı broşu, Bursa Sinan Paşa Camisi’ne ait çini pano, Orpheus Mozaiği gibi birbirinden değerli eserlerin de arasında bulunduğu toplam 4 bin 318 eser Türkiye’ye iade edildi. Almanya’dan 2011’de iadesi sağlanan 3 bin 500 yıllık Boğazköy Sfenksi, 94 yıl süren girişimle en uzun süreç özelliğini taşıyor. Bakanlık, Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerdeki Türkiye’ye ait eserler için de iade girişimlerini sürdürüyor. Bu eserler arasında Almanya’daki Berlin Müzesi’nde bulunan Konya Hacı İbrahim Veli Sandukası, Beyhekim Camii Kapı mihrabı, Aphrodisias İhtiyar Balıkçı Heykelinin gövdesi, Fransa Louvre Müzesi’nde yer alan Sultan II. Selim, Sultan III. Murat Türbeleri ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi’ne ait çiniler ile Danimarka’daki Diyarbakır Sfenks Figürini, Akşehir Seydi Mahmut Hayrani Türbesine ait Sanduka, Cizre Ulu Camiine ait Kapı Tokmağı, Nuruosmaniye Kütüphanesine ait Kuran-ı Kerim yaprakları yer alıyor.