4. Dünya Göçebe Oyunları stratejisi belirlendi 

Çalışma yemeğinde 2020 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları stratejisi de belirlendi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev ve kurum yöneticilerinin katıldığı çalışma ve protokol yemeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda gerçekleştirildi. Bilal Erdoğan, Mutabakat Zaptı’nın gençlik ve spor alanındaki iş birliğini güçlendirmek yolunda her iki kurum için etkili ve sistematik bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi. Erdoğan, Türk Konseyi’nin, tarihi derin köklere ve rasyonel iş birliği ilkelerine dayanan kardeşlik bağlarını güçlendirme konusundaki üye ülkelerin kararlılığını simgelediğinin altını çizdi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev da Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.