Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Hayvanları koruma ile ilgili sözler ve mesajlar sosyal medyada paylaşılıyor. Hayvanları koruma günü ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; insanların hayvanlara iyi davranmaları, iyi koşullarda beslenmeleri ve korunmalarını sağlamak üzere Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulması üzerine ortaya çıkmıştır. İşte sessiz dostlarımız Hayvanları koruma ile ilgili sözler

Yaşadığımız dünyayı paylaştığımız sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı ile nesillerinin korunması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde paylaşılacak en anlamlı mesajlar haberimizde... İşte Dostlarımızın bu özel gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Instagram, Whatsapp, Facebook ve Twitter'da paylaşılabilecek Hayvanları Günü sözleri..

HAYVANLARI KORUMA İLE İLGİLİ SÖZLER

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Bu günün amacı, yaşadığımız dünyada insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Sevgi ve yaşam paylaştıkça güzeldir.. Sokak hayvanlarını koruyup sevelim.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım.

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.

En iyi arkadaşımız hayvanlardır. Ne soru sorarlar, ne kusur kabahat bulurlar.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım!

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

Onların kendilerine özgü lisanları ve yaşam hakları var... Dünya Sokak Hayvanlarını Sevme ve Koruma Günü kutlu olsun.

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

Hayvanların doğal yaşam alanlarının korunduğu, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü kutluyorum.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI!

Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler.

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin.

Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.