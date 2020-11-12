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Yaşam

4 ilçede terör operasyonu

İstanbul'da 4 ilçede terör operasyonu düzenlendi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:05
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İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve NC ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.K., F.K., R.A. ile M.Ö. isimli şahısları yakaladı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen
şahıslardan S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K., R.A. ve M.Ö. isimli
şüpheliler ise tutuklandı.

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