4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı
İstanbul Üsküdar ilçesi Çengelköy'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın üst katlarında vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri korkuya kapılan vatandaşları kurtardı.
- İHA
Üsküdar Çengelköy’de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Çengelköy Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın koridorlarını duman kapladı. Yangın sırasında binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, olay yerine Çengelköy İtfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekipleri bir yandan apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, bir yandan da yangına müdahalede bulundu. Siteye gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen çocuklara müdahalede bulunurken, yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında söndürüldü. Büyük paniğe neden olan yangın sonrasında bodrum katında hasar oluştu.
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