Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

4 kişilik aile mantardan zehirledi; annenin durumu hayati tehlikesini koruyor

KASTAMONU’nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde, aynı aileden 4 kişi, yedikleri mantardan zehirlenirken, Emine Çilek'in (79) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kent merkezi ve ilçelerinden 1 hafta içinde, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne 70'ten fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azdavay'a bağlı Başakçay köyünde, dün akşam yemeğinde mantar yiyen Sadık (81), Emine (79), Remzi (61) ve Necla Çilek (60), bir süre sonra fenalaştı. Aile fertlerinin komşularından yardım istemesi üzerine, sağlık ekibine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çilek ailesi fertlerinin yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Sadık Çilek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi Emine ile oğlu Remzi ve gelini Necla Çilek'in yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Emine Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

1 HAFTADA 70'TEN FAZLA KİŞİ ZEHİRLENDİ
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerinden 1 hafta içinde Kastamonu Devlet Hastanesi'ne 70'ten fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği, bunlardan sağlık durumları ağır olan 3'ünün farklı illerdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA