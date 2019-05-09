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4 kuşaktır padişah fermanının gereğini yapıyorlar

Hatay'daki Bayezid-i Bestami Türbesi'nde Sultan 2. Abdülhamid'in fermanıyla türbedarlık yapmaya başlayan Konyalı ailesinin görevini 4'üncü kuşak torunları Muhammed Konyalı devam ettiriyor.

  • AA
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Konyalı, ailesinin padişah fermanıyla başladığı Bayezid-i Bestami Türbesi'ndeki görevi 4'üncü kuşak olarak 20 yıldır sürdürüyor.
 
1889 yılında dönemin Halep Valisi Mustafa Şevki Paşa tarafından imtihana tabi tutulan ve ardından Sultan 2. Abdülhamid'in fermanı ile türbedarlığa atanan İsmail Hakkı Konyalı'nın çocukları ve onların torunları da 4 kuşaktır türbedarlık görevini yürütüyor.
 
Babasının 45 yıllık görevinin ardından türbedarlığı devralan oğlu Muhammed Konyalı 20 yıldan beri türbedarlık yapıyor.
 
Türbedar olmak için polisliği bıraktım
 
Muhammed Konyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında polislik sınavını kazandığını o dönemde iki kez rüyasında Bayezid-i Bestami hazretlerini gördüğünü ve bunun üzerine polis olmaktan vazgeçip türbedarlık görevini devraldığını anlattı.
 
İşini severek yaptığını söyleyen Konyalı, şunları kaydetti:
 
"Bayezid-i Bestami hazretleri iki defa rüyama girerek benim türbedarlığa devam etmemi istedi ve ben de polisliği bırakarak buraya türbedar olmak için geldim. Babam 45 yıl bu görevi yaptı. 1999 yılından bu yana da ben yapıyorum. Benden sonra da çocuklarım aynı görevi yapacak."
 
 
Zaman zaman türbeye gelip oğluna yardım eden Hakkı Konyalı da babasının, kendisinin ve oğlunun türbe yerleşkesindeki evlerinde dünyaya geldiğini söyledi.
 
Dedesinin türbeye ilk türbedar olarak padişah fermanıyla atandığını kaydeden Konyalı, "Ben babamdan devralmıştım, oğluma devrettim. 20 yıldır kendisi yapıyor." diye konuştu.

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