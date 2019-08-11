Kaza, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Adana'da tren yolu yakınına kurdukları çadırda yaşayan Muhammet ve Garam Naif'in 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızı Garam Naif tek başına yolun karşısına geçmek için raylara çıktı. Bu sırada küçük kız, Mersin yönüne giden trenin altında kaldı. Naif kaza yerinde yaşamını yitiriken, vatandaşlar treni taşladı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekipi sevk edildi. Kaza yerine gelen Ayşe İbrahim Naif, kızının öldüğünü öğrenince gözlaşlarına boğuldu. Baba Muhammet Naif de uzun süre kızının cansız bedeninin başında bekledi.

Bölgede çok sayıda kazanın yaşandığı söyleyen Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, "Bölgede yaşanan ilk kaza değil, çok sayıda vatandaşımız burada yaşımını yitirdi. Alt geçit inşaatı yarım kaldı. Yetkililerin buraya çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Garam Naif'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.