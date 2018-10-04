40 bin dolar değerindeki pırlantayı çaldıktan sonra yutan İrlandalı turist hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), ilçedeki bir kuyumcuya girerek 40 bin dolar değerindeki pırlantayı almak istedi.

Campell, daha sonra kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak el çabukluğu ile pırlantayı cebine atarak iş yerinden ayrılmaya çalıştı.

Pırlantanın kaybolmasının ardından iş yeri çalışanları güvenlik kameralarını inceleyerek pırlantanın Campell, tarafından çalındığını belirleyip polise haber verdi.

Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Campell, Marmaris Devlet hastanesine getirildi.

Burada yapılan MR çekimlerinde pırlantanın turistin midesinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.