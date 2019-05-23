40 ülkede gönül köprüleri kurulacak

‘Rahmet ve Bereketiyle Cihanı Kuşatan Paylaşma Mevsimi Ramazan’ sloganıyla çalışmalarına başladıklarını belirten Vakfın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz “Bir kişilik iftarı 25 TL, bir paket erzağı da 120 TL olarak belirledik” dedi.

GÜNDE 2 BİN KİŞİLİK İFTAR

Eryılmaz, İstanbul’da 6 bin 500 aileye erzak kumanyaları dağıtacaklarını ve Üsküdar ve Küçük Çamlıca aşevlerinde de günlük bin 500- iki bin kişilik iftar yemeği çıkaracaklarını söyledi. Yurt dışı Ramazan çalışmalarını anlatan Eryılmaz, şöyle devam etti: “Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş (Arakan Kampları), Burkina Faso, Fildişi Sahili, Filistin, Filipinler, Gana, Gürcistan, Kamerun, Kosova, Somali, Irak, Suriye, Uganda gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkede iftar sofraları kuracağız. Temel gıda ürünlerini temin etmekte zorlanan mağdur ve muhtaç yüz binlerce aileye de Ramazan kumanyasını dağıtacağız. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden havale veya EFT yolu ile veya ‘İftar, Fidye, Fitre’ kelimelerinden birini yazıp 4948’e SMS atarak 25 TL bağışta bulunabilecekler.”