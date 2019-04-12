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40 ülkeden 800 öğrenci TRT Çocuk Şenliği’nde

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri, farklı kültürleri bir araya getiriyor. 14 Nisan’da Samsun’da başlayıp Ankara’da devam edecek etkinliğe, 40 ülkeden 800 öğrenci katılıyor. 

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TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu yıl 41. kez kutlanacak. Milli mücadele başlangıcının 100.yılı şerefine, Samsun’da başlayıp Ankara’da devam edecek 41.TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 14-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen ve Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının destekleriyle yürütülen şenliğe; 40’tan fazla ülkeden, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 800 çocuk, 2 ila 4’er mihmandar ve yabancı basın mensuplarından oluşan toplam bine yakın kişi katılacak. 

ERDOĞAN’LA BULUŞACAK

Şenlik Haftası süresince, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullar ve veliler tarafından en iyi şekilde ağırlanacak çocuklar ile birlikte 150 yabancı mihmandar ve 30 civarında basın mensubu da misafir edilecek.  Samsun’da ilk defa gerçekleştirilecek olan TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında; “Fotoğraflarla 41.Yıl” sergisi, Samsun Valisi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kabulleri, festival yürüyüşü, sokak gösterileri, çevre gezileri, şenlik pikniği, 23 Nisan Gala Gösterisi gibi etkinlikler düzenlenecek. Şenliğin Ankara kısmı Anıtkabir ziyareti ile başlayacak, devamında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yapılacak olan “Cumhurbaşkanlığı Gala Özel” programı gerçekleşecek. TBMM Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü kabulü ile son bulacak olan şenlikte konuk edilen 40’dan fazla ülke çocuklarını unutulmaz anı ve arkadaşlıklarla ülkelerine yolcu edilecek. 

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