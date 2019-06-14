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‘40 yıllık hatır’ için müze açtılar

Anadolu’da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürünü yaşatmak için yola çıkan üç kahve ustasının Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu ilçesinde açtığı Türkiye’nin ilk kahve müzesi, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

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ANADOLU’NUN KAYIP KAHVELERİ

“Anadolu’nun Kayıp Kahveleri” kitabının yazarları Naim Koca ve Atilla Narin ile dünyanın en pahalı bitkisi safrandan yapılan kahvenin mucidi Semih Yıldırım, Safranbolu’nun tarihi bölgesinde Türkiye Kahve Müzesi’ni açtı. 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü, şeker kaplarının yer aldığı müze, kahvenin tarihine ışık tutuyor. “Burçak”, “Zingarella”, “Tarz-ı Hususi”, “Mırra”, “Nohut”, “Cilveli”, “Şehzade”, “Hilve”, ve “Dibek” gibi yaklaşık 40 çeşit kahvenin ikram edildiği müze, ziyaretçilerini kahve kokularıyla keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müzede, Sultan Abdülhamid’in kullandığı fincan, Sütçü İmam’ın cezvesi ve Atatürk’ün son kahvesini içtiği fincanın replikası ile 12 imamı temsilen 12 köşeli tasarlanan fincan da ziyaretçilerini bekliyor. 

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