12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1968
  • 5,9408
  • 219.452
  • 102.343
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gaziantep’te mirastan payına düşen 400 bin lirayı beğenmediği için 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

Gaziantep'te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından silahla vurularak öldürülen Bayram Şahin (69), Özden Şahin (60) ve Dilek Çakmak (36) öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep’te 3 kişiyi başlarından vurarak öldüren ve 2 kişiyi de ağır yaralayan şahsın, kayınpederinin mirasından verilen 400 bin TL’yi beğenmediği öğrenildi.

KANSER OLUNCA MİRASINI PAYLAŞTIRDI

Zanlı Daşdelen'in kayınpederi Mahmut Şahin 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince bütün mirasını 4 kız, 3 erkek çocuğuna eşit olarak paylaştırdı. 1 yıl önce hayatını kaybeden Mahmut Şahin'in paylaştırdığı mirastaki haklarından feragat eden 4 kız kardeş, malları 3 erkek kardeşine dağıttı. Ancak buna itiraz eden Sultan Daşdelen'in eşi Ertan Daşdelen, eşini 3 ay önce annesinin evine geri gönderdi. Yaşanan mal paylaşımı tartışmalarından sonra devreye giren Sultan Daşdelen'in akrabaları, zanlıya 400 bin TL vermeyi teklif etti. Ancak bu parayı az bulan Daşdelen'in, eşinin payına düşen bütün malları istediği ileri sürüldü.
 
Eşinin hakkının tamamını isteyen zanlının, aile ile sık sık tartıştığı, baldızları ile kayınvalidesini ise eşini kendisinden ayırmak istemekle suçladığı öğrenildi.
 
Daşdelen'in başından vurarak öldürdüğü eşinin amcası Bayram Şahin'i ise mirası eşit olarak dağıtmadığı için suçladığı iddia edildi.  

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Müjdat Gezen hakim karşısında

Müjdat Gezen hakim karşısında

'Yarın görüşeceğiz'

'Yarın görüşeceğiz'

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dünyanın manyetik kutbu değişti

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı
 

POPÜLER HABERLER

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA