42 yıldır muhtarlığı kimseye bırakmıyor

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminden itibaren muhtarlığı kimseye kaptırmayan evli ve 3 çocuk babası Sağsöz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yakutiye ilçesinin Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 14 bin 800 seçmenden büyük bir çoğunluğunu alarak 10'uncu defa muhtar olmayı başardı. Halka hizmet etmeyi, mahallenin sorunlarıyla ilgilenmeyi çok sevdiğini söyleyen Sağsöz, "Muhtarlığa başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum. 42 yıldır Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi´nin muhtarıyım. Muhtarlık serüvenim oturduğumuz evlerin gecekondu olması ile başladı. Mahalleden dozer gibi iş makineleri geçtiği zaman hep yıkılacak korkusu ile yaşadık. Ben mücadele ettim. Ev başı bir miktar para toplayıp yerleri belediyeden satın alarak 68 kişiyi ev sahibi yaptım. 1977 yılında da muhtar seçildim. Hatta TOKİ'den bana `TOKİ gibi muhtar´ diye mektup gelmişti. O günden bugüne kadar çok çalıştım ve mahallede yaşayan herkesin bir muhtarı değil, yakını oldum" diye konuştu.

42 YIL RAKİP ÇIKMADI

Bu döneme kadar kendisine hiç rakip çıkmadığını söyleyen Tahir Sağsöz, "Seçimlerde 8 muhtar adayı ile sandığa gittik. Onların almış olduğu oyun 2-3 katını aldım. Millet biliyor. Biz artık onlarla etle tırnak olduk. Allah can sağlığı verdiği sürece halkıma hizmet için çalışacağım. Elbet bir gün bırakacağım. Muhtarlık bize babamızdan da miras kalmadı. Bu bir hizmet yarışı. Allah için, millet için hizmet yapacaksan en güzel varlık odur" dedi.

Muhtar Tahir Sağsöz'ü çok sevdiklerini söyleyen, mahallede ekmek fırını işleten Yılmaz Bayramoğlu, "Ben doğduğum yıllarda muhtar seçilen Tahir Sağsöz'ü hep amcam olarak gördüm. Mahallede kimin sorunu varsa yılların vermiş olduğu bilgi ve tecrübe ile kısa sürede halletti. Biz kendisinden memnun olduğumuz için seçimlerde hep onu destekledik" diye konuştu.