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  • 43 yılını verdiği işin son temsilcilerinden: ''Meslek liselerinde ders olarak okutulmalı''
Yaşam

43 yılını verdiği işin son temsilcilerinden: ''Meslek liselerinde ders olarak okutulmalı''

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, el yapımı ayakkabı imalatçılığı ve tamirciliği yapan Erdinç Yılmaz, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor. Yılmaz, ayakkabı tamirine eskisi kadar rağbet olmadığına işaret ederek, çoğunlukla spor ayakkabı tamiri yaptıklarını söyledi. Yılmaz, 'Bu mesleğin son temsilcileriyiz, çırak zaten yetişmez oldu. Bu meslek ölmek üzere, canlanması için meslek liselerinde ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. Belki o zaman, meslek ayakta kalır.' ifadelerini kullandı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:19
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Mesleğini orta öğrenimini yarıda bıraktıktan sonra yanında çalışmaya başladığı amcasından öğrenen 58 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz, 15 metrekarelik dükkanında çalışarak geçimini sağlıyor.

Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, 39 yıl önce kendi iş yerini açarak mesleğe aralıksız devam ettiğini anlattı.

Makine kullanmadan sıfır ayakkabı ürettiğini dile getiren Yılmaz, "Hakiki deri, kösele ve topuk kullanıyoruz. Günümüzün hazır ayakkabılarında bu malzemeler yok. En iyi malzeme kösele ile deri. Açıkçası eski kaliteli malzemeler de yok şu anda. Normal deri ayakkabı neredeyse yok. Onun için her zaman el yapımı ayakkabılar tercih edilir. Hazır ayakkabılardan biraz pahalı olur." diye konuştu.

Yılmaz, ayakkabı tamirine eskisi kadar rağbet olmadığına işaret ederek, çoğunlukla spor ayakkabı tamiri yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu mesleğin son temsilcileriyiz, çırak zaten yetişmez oldu. Bu meslek ölmek üzere, canlanması için meslek liselerinde ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. Belki o zaman, meslek ayakta kalır." ifadelerini kullandı.

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