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Yaşam

45 yaşındaki kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:56
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Kaza saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta meydana geldi. 

Sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren 06 DRS 07 plakalı beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi. 

İddiaya göre o anda beton mikseri, kör noktada bulunan 45 yaşındaki Serpil Çöl'ü altına alarak ezdi. Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlerinin arasına sıkışan kadın yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada vücudunu büyük bir bölümü ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 

Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Serpil Çöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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