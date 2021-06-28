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Yaşam

46 yaşındaki adam serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Çanakkale'de Ergün Ayanoğlu (46), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA28 Haziran 2021 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:43
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Çamkalabak'ın Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Ergün Ayanoğlu, dün saat 19.00 sıralarında Karaburun Mahallesi'nden geçen Tabaklar Deresi'nde koyunlarını yıkadı, ardından da serinlemek için suya girdi. Ancak Ayanoğlu, suda batıp çıkmaya başladı. Yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirken, çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip Ayanoğlu'nu çıkardı.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergün Ayanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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