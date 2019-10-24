47 milyon kişi dolar milyoneri
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı devam ederken Çinli zengin sayısı ilk kez Amerikalı zenginlerin sayısını geçti.
Dünyadaki en zengin yüzde 10’luk kesime 100 milyon Çinli girerken Amerikalı zengin sayısı 99 milyonda kaldı. İsviçre bankası Credit Suisse’nin küresel servet araştırmasına göre dünyanın milyoner zenginlerinin sayısı bu yılın ortasında 1,1 milyon artarak toplam 46,8 milyon kişiye ulaştı. Raporda 46,8 milyon kişinin 158,3 trilyon Amerikan doları net varlığa sahip olduğu belirtildi. Bu da küresel net varlıkların yüzde 44’üne karşılık geliyor. ABD’de milyonerler listesine bu sene 675 bin yeni kişi katıldı.
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