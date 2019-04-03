49 yaşındaki adam oğlu tarafından ölü bulundu
Bursa'da bir kişi okuldan eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.
- İHA
Olay dün akşam Nilüfer'de meydana geldi. Okuldan eve dönen 16 yaşındaki Efe Kulluk, odaya girdiğinde uyuyan babasını uyandırmaya çalıştı.
Efe Kulluk, babasının tepki vermemesi üzere durumu 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Süleyman Kulluk'un öldüğünü belirlerken, Kulluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kulluk'un şüpheli ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.