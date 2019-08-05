5 Ağustos ne günü? Dünya Sivaslılar Günü ne zaman? soruları bugünün en trend başlıkları arasında yer alıyor. Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı '5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü' çağrısı sosyal medyada bu yılda geniş yankı uyandırdı. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde kısa sürede paylaşımın trend topic olmasını sağladı. 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Dünya Sivaslılar Günü hakkında tüm detaylar sizlerle..

5 AĞUSTOS NE GÜNÜ?

Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı '5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü' çağrısı sosyal medyada bu yılda geniş yankı uyandırdı. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde kısa sürede paylaşımın trend topic olmasını sağladı.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Sivas'ta yaşayan Sivaslılar, Sivas Belediyesi'nin çağrısını doğru bulduklarını ifade edip, 5 Ağustos'un Dünya Sivaslılar Günü olarak tarihe geçeceğini, artık çok sevdikleri memleketleri ile anılacakları bir günleri olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

​Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslılar günün dolu dolu etkinlilerle geçeceğini ifade ederek şunları dile getirdi;

"Sivas bu ülkenin harcı, çimentosu, cumhuriyetin kuruluş felsefesidir. Sivas'a bu mana, değerle ne kadar gurur duysalar azdır. Dolayısı ile her il bizim için kıymetli olmakla beraber plakalara denk gelen 8. ayın 5'i, 58'e bir mana, anlam verelim ve bu güne özel tüm değerlerimizi ortaya çıkartacağımız, birlik ve beraberliğimize çok güçlü bir şekilde vurgu yapacağımız bir gün olsun dedik. Bugünde sosyal medyada güzel bir birliktelik oluştu. Gardaşlık kültürümüzü değerimizi özümüzü ortaya çıkaran söylemlerle evrensel, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bir gün dahi olsa insanlar bu duygularını hitap paylaşımları çok güzel oldu. Etkinlik kapsamında kan vereceğiz, yürüyüş yapacağız, halay çekeceğiz, sazını al gel dedik, türküler söyleyeceğiz. Bu iki günü etkinliklerle dolu dolu geçeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki Sivaslıyız, iyi ki Sivas'ta görev yapıyoruz. Sivaslılar Sivaslı olmaktan ne kadar gurur duysalar azdır" dedi.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ İKİ GÜN SÜRECEK

Etkinlik kapsamında, plaka kodu 58’i temsilen Ağustos ayının 5’i nedeniyle bugün başlayan festival 2 gün sürecek. Daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde eski Sivas’ı anlatan 41 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde Buruciye Medresesi önünde ise 16 ilçeden halk oyunları gösterisi sunuldu. Altınyayla ilçesinin deve oyunu büyük ilgi gördü. ‘5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü’ ayrıca sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ülke genelinde ve dünyada Sivaslılar #DünyaSivaslılarGünü etiketi ile paylaşımlar ilk sıralarda yer aldı. Başka şehirlerde yaşayan ve festival için kente gelen Sivaslılar da coşkuya ortak oldu. Kent meydanına konuyan yöreye özgü ‘Ağırlama halayı’ görseli de ilgi çekti.

Gardaşlık Festivali iki gün boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek.