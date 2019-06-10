5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, bakkal işleten Zeki B.(38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
- DHA
Körfez Güney Mahallesi’nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı. Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.’yi darp etti. Polis, Zeki B.’yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi.
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