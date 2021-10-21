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Yaşam

5 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

Düzce'de 5 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dinçer, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:45
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Merkeze bağlı İstilli köyünde yaşayan Dinçer'in evde olmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 16 Ekim'de başlatılan arama çalışmaları 5 gün sürdü.

AFAD, AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerince devam eden çalışmalara su altı arama ekipleri de destek verdi.

Yaşlı kadın, çalışmaların 5'inci gününde ekiplerce evinden 1,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında ölü bulundu.

Dinçer'in ölüm haberini alınca fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kadının cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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