5 milyon balık üretildi, göllere bırakılacak

AA 13 Ekim 2020 Salı 18:00 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:00

Elazığ'da üretilen yaklaşık 5 milyon yavru balık 21 baraj gölüne bırakılacak.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonlarında üretilen yavru balıkların baraj göllerine bırakma işlemi başladı.

DSİ ekipleri, ilk olarak Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne, Malatya'da ise Sultansuyu, Polat ve Sürgü baraj göllerine yavru balık bıraktı.

Balıklandırma çalışmalarına Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Bingöl ve Tunceli'de bulunan baraj gölleri ile Van 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 baraj gölünde devam edileceği öğrenildi.

Çalışmalar kapsamında Keban Baraj Gölü'ne 2 milyon 600 bin, Özlüce, Kiğı ve Sarımehmet baraj göllerine 200'er bin, Koç Köprü ile Zernek'e 150 bin, Kalecik, Pembelik, Beyhan-I, Tatar, Sultansuyu, Çat, Sürgü, Polat, Kutan (Boztepe), Kapıkaya, Gülbahar, Gayt, Aşağıkaleköy, Yukarıkaleköy ve Uzunçayır baraj göllerine ise 100'er bin yavru balık bırakılması planlanıyor.