50 metre uçurumdan yuvarlanan cipte mahsur kalan 3 genç, kurtarıldı

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:12 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:12

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkisinde meydana geldi. Hakan Şinasi Eroğlu (24), Muhammet Ali Güleç (19) ve Can Işındağ (19) kar topu oynamak için ciple 1200 rakımlı Boğazova’ya gitti. Gençler, sokağa çıkma kısıtlamasından önce evde olabilmek için akşam saatlerinde yola çıktı. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan Şinasi Eroğlu’nun kontrolünden çıkan cip, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 arkadaş, araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı noktada çalışma başlattı. 3 genç, kurtarma tahtası ve halat yardımıyla uçurumdan çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.