50 milyon TL’lik arazisini dublörle elinden aldılar
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Cengiz, bir süre önce kimliğini kaybetti. Mahalledeki emlakçıdan 4 arazisinin satılığa çıkarıldığını öğrenen Cengiz, hayatının şokunu yaşadı.
Bunun üzerine Mehmet Ali Cengiz durumu avukat Engin Kara ve İsmail Duralar’a aktardı. Yapılan araştırmada, dolandırıcıların Mehmet Ali Cengiz’in 4 arazisini notere kendisine benzeyen bir kişiyi götürülerek başkalarına sattıkları ortaya çıktı. Mehmet Cengiz arazilerin satışını iptal ettirdi.
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