50 milyon TL’lik arazisini   dublörle elinden aldılar

Bunun üzerine Mehmet Ali Cengiz durumu avukat Engin Kara ve İsmail Duralar’a aktardı. Yapılan araştırmada, dolandırıcıların Mehmet Ali Cengiz’in 4 arazisini notere kendisine benzeyen bir kişiyi götürülerek başkalarına sattıkları ortaya çıktı. Mehmet Cengiz arazilerin satışını iptal ettirdi.