50 yıllık eşini öldüren sanık: Şeker hastası olduğum için çok sinirlendim

Olay, geçen yılın Aralık ayında, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Teferrüç Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Kazım Korur ile 50 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Fatma Korur, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kazım Korur, eşini boğazını bıçakla keserek, öldürdü. Olay sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giden Korur, eşini bıçakla öldürdüğünü ve cesedinin evde olduğunu söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Fatma Korur'un cansız bedeniyle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kazım Korur, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM'

Tutuklu sanık Kazım Korur'un, Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Kazım Korur ile akrabaları ve avukatları katıldı. Savunma yapan Korur, şeker hastası olduğunu ve bu yüzden sinirlendiğini belirterek, yaşananları ise hatırlamadığını ileri sürdü. Korur, "Eşimle dana önce de aramızda tartışmalar oluyordu. O gün yine tartıştık. Şeker hastası olduğum için çok sinirlenmişim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim. Zaten durumun farkına vardığımda gidip, polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım, çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.