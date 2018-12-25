500 milyon kişi İstanbul’u konuştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘INFLOW Global Summit 18’ kapsamında 30’dan fazla ülkeden 100’e yakın yabancı sosyal medya fenomeni İstanbul’a gelerek yüzlerce yerli influencer ve sektörün önde gelen profesyonelleriyle buluştu.

TARİHİ YARIMADADA ÖZEL TUR

Sosyal medya fenomenleri tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tüm dünyada yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlanırken, zirvenin son günü düzenlenen İstanbul deneyimiyle tüm dünya İstanbul’u konuştu. Öte yandan zirvenin son gününde farklı kitlelere hitap eden 25 yabancı influencer için özel bir İstanbul turu da düzenlendi. Dünyanın önde gelen influencer’larına İstanbul’u bilinmeyen yönleri ve gözden kaçırılan bölgeleriyle tanıtarak benzersiz bir İstanbul deneyimi yaşatmayı ve ülke turizmini canlandırmayı amaçlayan bu etkinlikle İstanbul, yaklaşık 500 milyon kişiye ulaşarak sosyal medyada dünya gündemine oturdu. İstanbul’a özel tam günlük aktiviteye katılan fenomenler, şehri bir turist olarak ziyaret ettiklerinde gerçekleştirme fırsatı bulamayacakları farklı bir deneyim yaşadılar. Boğaz turuyla başlayan aktivite, tarihi yarım ada gezisiyle devam etti.

Dünyaca ünlü sosyal medya içerik üreticileri İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi, çektikleri fotoğrafları ise anında takipçileriyle paylaştı.