54 aşındaki emekli banka müdürü evini atölyeye çevirdi, geliri öğrencilere burs oldu

AA 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:21

Özel bir bankadan emekli olan 54 yaşındaki Dumlu, çalıştığı dönemde başladığı sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Mesleğini yaparken çini sanatına gönül veren Dumlu, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'de (KAYMEK) gittiği çini kursunun ardından özel dersler de alarak bu alanda kendini geliştirdi.

Çini ve seramik çalışmalarını evinde sürdüren Dumlu, ürünlerden elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak veriyor.

AA muhabirine konuşan Dumlu, iki yıl önce emekli olduğunu, çalıştığı dönemde sürekli sosyal sorumluluk projelerinde görevler aldığını söyledi.

Bu tarz projelerde yer almanın kendine büyük haz verdiğini ifade eden Dumlu, "İyilik bulaşıcı bir şeydir. Ben de bütün arkadaşlarıma bunu bulaştıra bulaştıra bugüne geldim." dedi.

Çalışırken çini ile uğraşmanın terapi gibi geldiğini anlatan Dumlu, şöyle konuştu:

"Bankada çalışırken okuttuğum öğrencilerim vardı. Öğrenci sayısını artırmak istedim. Talas'ta kurulan Kadın Üretici Pazarı'nda ürünlerimi satmaya başladım. Öğrencilerime daha fazla burs verebilirim, daha fazla öğrenciye ulaşabilirim diye düşündüm. Okul müdürleri ve rehber öğretmenler aracılığıyla burs verdiğim öğrencileri seçiyorum. Öğrencilerimin evlerine gidiyorum, onları tanıyorum. Pazarda satışlara başladım, talepler çok olumlu. Hediye almak isteyenler bana özel sipariş veriyor. İnternet sitesi de kurdum. Arkadaşlarım da bana destek veriyor."

- EVİNİN SALONUNU ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Dumlu, sosyal sorumluluğun insana ve çevreye çok büyük değer kattığını dile getirdi.

"İhtiyacı olan birilerine dokunmak o kadar mutluluk verici ki" diyen Dumlu, şöyle devam etti:

"Herkes hayata aynı standartlarda gelmiyor. Yaşamları aynı olmuyor, bazılarımız daha az şanslı oluyoruz. Öğrencilerimden biri 'Biz size nasıl destek olabiliriz?' dedi. Bu üretici pazarında artık müsait olduklarında öğrencilerim de bana yardımcı olacak. Onlara çini yapmayı, makromeyi öğreteceğim. Hem de pazarda satış yaparak insanlarla diyalog kuracaklar, hayata bir adım atmalarında faydalı olacak. Benim bütün bunları tek başıma yapmam zaten mümkün değil ama birçok insana ulaşarak böyle bir hareket başlatmak güzel."

Dumlu, burs verirken hayatta daha sağlam durmaları için kız öğrencileri öncelikle tercih ettiğini ama erkek öğrencilere de burs verdiğini aktardı.

Çini ve seramikten ürettiği eşyaları yeni tip koronavirüs nedeniyle atölyeye çevirdiği salonunda yaptığı anlatan Dumlu, "Pandemi nedeniyle evlere kapandık. Kayseri'de evlerin salonları çok büyük, normalde bu salonda misafir ağırlardık. Bu dönemde misafir de kabul edemiyoruz. Salonu çok güzel bir amaç için kullanıyorum, atölyeye dönüştürdüm." diye konuştu.