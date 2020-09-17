İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9615
  • ALTIN
    472.773
  • BIST100
    1110.66
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 54 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi
Yaşam

54 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları 54 göçmeni can salına doldurup Türk karasularına itti

İHA17 Eylül 2020 Perşembe 21:50 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:00
ABONE OL

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nin Kos Adası’nda sağlık sorunu yaşayan Yunanlı bir vatandaş için diplomatik yollardan sağlına kavuşması için mücadele ederken, Yunanlılar düzensiz göçmenleri can salına bindirdikten sonra Türk karasularına itip ölüme terk ediyor.

Öğle saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 54 düzensiz göçmen kurtardı.

2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açık denizde sürüklenen can Salı içinde iki de göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.