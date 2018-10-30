55 adet suç kaydı olan şüpheli güven timlerine yakalandı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 55 ayrı suç kaydı bulunan şahsı yakaladı.
- İHA
Otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 55 adet suç kaydı olduğu tespit edilen cezaevi firarisi R.B.'nin güven timlerince gözaltına alındığı belirtildi. Şahsın işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.
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