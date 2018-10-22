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55 TL'sini gasp eden 4 zanlıdan 3'ü, tutuklandı

Mersin'de C.G.'yi (41) öldüresiye dövüp 55 TL'sini gasbettiği iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü, tutuklandı.

  • DHA
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Olay, 14 Ekim'de merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında saat 01.45'te meydana geldi. Bisikleti ile evine giden C.G., iddiaya göre kendisini durduran 4 kişi tarafından sürüklenerek parka götürüldü. Dakikalarca darbettikleri C.G.'nin 55 TL'sini alarak kaçan zanlıların kimlikleri güvenlik kameralarının incelenmesi ile belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan şüpheliler Ş.Ö., C.T., S.A. ve H.E.K. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Ş.Ö., S.A. ve H.E.K.'yi tutuklarken, C.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

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