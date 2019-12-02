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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?

6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 6 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM'in aktüel ürünleri cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den ve Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den satılacak.

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BİM 6 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM'in aktüel ürünleri cazip fırsatlar sunuyor. BİM'in raflarında yer alan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den, Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den, 6 Parça Çelik Tencere Seti 159,00 TL'den ve Kumtel Dikey Isıtıcı 159,00 TL'den satışa sunulacak. 
 
BİM 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den, Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den, 6 Parça Çelik Tencere Seti 159,00 TL'den ve Kumtel Dikey Isıtıcı 159,00 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

 

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