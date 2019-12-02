6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 6 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM'in aktüel ürünleri cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den ve Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den satılacak.