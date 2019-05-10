6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

Aydın Bozdoğan’da 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan Ebru Çelen (18), iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan genç kız 6 gün sonra acı haberle yıkıldı. Babası Yılmaz Çelen’in de 6 ay önce aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Ebru'nun hastalığı 2 ay sonra tekrarladı. Baba-kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki aynı odada tedavi görüyor.

'YAŞAMAK İÇİN DONÖR BEKLİYOR'

Aynı kaderi paylaştığı kızıyla hastalığı yenmeye çalışan Yılmaz Çelen “Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz” dedi. İyileştiğine sevinemeden babasının hastalığını öğrenen Ebru da kök hücre bağışı için çağırı yaptı.

MUTLULUĞU 6 GÜN SÜRDÜ

Lise son sınıf öğrencisi Ebru Çelen'le babası Yılmaz Çelen aynı odada tedavi görüyor.