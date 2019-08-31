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60 milyonluk borç mirası ortalığı karıştırdı

Televizyonda bitkisel ilaçların satışıyla tanınan ve iki yıl önce hayatını kaybeden 48 yaşındaki Dr. Ömer Coşkun'dan geriye kalan milyonlarca liralık borç için iki kızından Fatma Nur Coşkun'a dava açıldı.

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Yaklaşık 60 milyon lira borcu olduğu iddia edilen Ömer Coşkun'un iki kızından biri olan Fatma Nur Coşkun, babasının ölmeden önce isteği üzerine araçları başkalarına sattığını ve parasını da babasına verdiğini belirterek araç alım-satımından dolayı kimseye bir borcunun olmadığını iddia etti. Davalı Fatma Nur Coşkun'un avukatı davanın reddini istedi. Ancak iki ay önce kararını açıklayan mahkeme, Fatma Nur Coşkun'un davacı ANC Tarım Ürünleri'ne 27 adet araç satışından dolayı 1 milyon 279 bin lira ile borcu inkâr ettiği için 255 bin lira icra inkâr tazminatı ödemesine karar verdi. Doktorun eşi Mine Coşkun ile kızı Fatma Nur Coşkun'un mirası reddettiği, diğer kızı Sümeyra Coşkun'un ise babasının mirasını kabul ettiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Mirası reddettiği için Fatma Nur Coşkun'un 1 milyon 534 bin liralık borcu ödemeyebileceği öğrenildi. Dr. Ömer Coşkun, böbrek yetmezliği sonucu iki yıl önce hayatını kaybetmişti.
 
(Sabah)

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