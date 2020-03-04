62 yaşındaki çocuklarına gözleri gibi bakıyorlar

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:36

Konuralp Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Gaffur ile 81 yaşındaki eşi Nesrin Şengül'ün ilk çocukları Osman Şengül, dünyaya geldikten 10 gün sonra yüksek ateş sonucu çocuk felci geçirerek engelli kaldı.

Çocuklarının tedavisi için mücadele eden Şengül çifti, istedikleri sonucu alamadı.Yatağa bağımlı hale gelen Osman Şengül'e, anne ve babası 62 yıldır gözü gibi bakıyor.

Düzce Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce haftada bir gün evde bakım hizmeti alan çift, ömürleri yettikçe oğullarının bakımını sürdürmek istiyor.

- "OSMAN EVİMİZİN BEREKETİ"



Gaffur Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığının doğumdan hemen sonra ortaya çıktığını söyledi.

Oğluna bebek gibi baktıklarını belirten Şengül, "Osman bizim ilk göz ağrımız. Osman'ın yüzünü güldürüyoruz, ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Osman'ın kimseye karşı bir kini olmaz ve herkesi sever. Düzce Belediyesi gelerek bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Şengül, eşiyle birbirlerine olan sevgi ve saygıları sayesinde 63 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini dile getirerek, "Osman evimizin bereketi. Osman'ın sayesinde Allah bize yardım ediyor. Osman olmasa ben çoktan ölürdüm. Allah daha çok bizlere ömür verse de baksak ona, yoksa bizden başka kimse bakmaz Osman'a." ifadelerini kullandı.

- "MAHALLEDEKİLER OSMAN'I ÇOK SEVİYOR"



Anne Nesrin Şengül de oğlunun engelli kalacağını öğrendiğinde bazı çekincelerinin olduğunu, zamanla bu duruma alıştığını anlattı.

Şengül, oğlunun rahat edebilmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mutluyum, onu rahat ettirebiliyorsam ben de rahat oluyorum. Ona en güzel yemekleri yedirmeye çalışıyorum. Çayı çok seviyor. 'Osman rahat mısın?' diyorum. 'Evet.' diyor. 'Kimi daha çok seviyorsun?' diyorum. 'Annemi.' diyor. Arabaları da çok seviyor."

Şengül, oğlunun çevredekiler tarafından sevildiğini aktardı.