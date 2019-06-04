62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
- AA
Tekeliören Mahallesi'nde ikamet eden Emel Yalçın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Yalçın'ın, sabah saatlerinde evine gelen B.C. (57) tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
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