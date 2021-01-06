63 yaşındaki oto boyacısı arabasında uyurken öldü

DHA 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:27

Olay, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Oto boya dükkanında çalışan Osman Aslan, mesai arkadaşlarına yorulduğunu, biraz uyuyacağını söyleyerek park halindeki otomobiline bindi. Sürücü koltuğunda oturarak uykuya dalan Aslan'ı 4 saat sonra mesai arkadaşları uyandırmak istedi. Ancak Aslan uyanmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aslan’ın uykuda hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Osman Aslan'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.