67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler
New York'un Boronx bölgesinde otobüste çıkan tartışma nedeniyle 2 kadın 67 yaşındaki yaşlı bir kadını darp etti.
- star.com.tr
Polisin açıklamasına göre iki kadın New York'un Boronx bölgesinde 161'inci caddede otobüse bindi.
Kadınların bebek arabasıyla 67 yaşındaki yaşlı bir kadına çarpmasından sonra, otobüste tartışma başladı. Birbirine hakaret yağdıran otobüsten inerek yaşlı kadını kavgaya davet etti.
Hakaretlere karşılık veren kadın bastanoyla tehditler savurarak aşağı indi. Ancak kadınlardan biri bastonu alıp yaşlı kadının kafasına vurdu. Arkasından ikinci kadın ise yaşlı kadının yüzüne üst üste darbeler indirdi.
Polis saldırgan kadınların olaydan sonra kaçtığını ve arama çalışmalarınınn devam ettiğini açıkladı.
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