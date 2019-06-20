29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7416
  • 6,4937
  • 255.088
  • 95.261
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

69 yıl sonra Türkiye'ye gelen Raşel Kazes Arjantin'e döndü

Evlendikten sonra Arjantin'e giden ve 69 yıl aradan sonra doğduğu toprakları ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 85 yaşındaki Raşel Kazes, ziyaretini tamamlayarak Arjantin'e geri döndü.  Raşel Kazes, 'Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor.' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
16 yaşında evlendikten sonra Arjantin'e yerleşen 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'nin Boenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile 69 yıl aradan sonra İstanbul'a gelmişti.
 
 
Kızı Selvia ve torunu Brian Kazes ile birlikte İzmir'e giden Kazes, doğduğu yer olan İzmir başta olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'u gezme imkanı buldu. Kazes, Türkiye ziyaretini tamamlayarak bugün THY ait uçakla saat 09.40'da Arjantin'in başkenti Boenos Aires'e gitti. Raşel Kazes, gelecek sene Türkiye'ye oğlu ve torunlarıyla birlikte yeniden geleceğini söyledi.
 
 
BEN TÜRKÜM, BAYRAĞI GÖRÜNCE CANIM GİDİYOR  
 
Arjantin yolcuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raşel Kazes, "Bana burada çok iyi baktılar. Ben buraya 69 yıl aradan sonra geldim.
 
 
Çok iyi insanlarla karşılaştım. Türk kızları çok güzel. Arabayla gezdim. Gelibolu'da durdum 5 gün. Sonra doğduğum yer olan Bergama'ya gittim" dedi.  Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes, "Beni yemeğe çıkardılar. Balık yemeğe çıkardılar.
 
 
Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Ben burası diğerinden daha iyi diyemem. Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar" diye konuştu.
 

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gençlerin hazırladığı Binali Yıldırım klibi izlenme rekorları kırıyor

Gençlerin hazırladığı Binali Yıldırım klibi izlenme rekorları kırıyor

ABD medyası bu sözlerle bombaladı

ABD medyası bu sözlerle bombaladı

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Akılalmaz olay! Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

Akılalmaz olay! Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

42 yıl sonra açılacak: Türkiye'nin bilgisiyle bu yola girilmiştir

42 yıl sonra açılacak: Türkiye'nin bilgisiyle bu yola girilmiştir

‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş

‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş

İstanbullulara güzel haber: 2020'de açılacak

İstanbullulara güzel haber: 2020'de açılacak

Badem göz estetiği olmak istedi ama... Tanınmaz hale geldi

Badem göz estetiği olmak istedi ama... Tanınmaz hale geldi
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Avrupa'da ve dünyada biten transferler

Avrupa'da ve dünyada biten transferler

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA