6'ncı kattan düşen minik Zeynep hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da oturdukları binanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Zeynep Yılmaz (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynayan Zeynep Yılmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü göre komşuları, ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.