İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
Yaşam

7 il için ''en yüksek sıcaklık'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı bildirildi.

IHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:48
ABONE OL

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece arasında seyredeceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir."

15 yaşındaki otizmli Furkan'ın hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.