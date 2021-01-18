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Yaşam

7 kadın hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 7 kadın girdikleri apartmanda yakalandı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:50
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Adana'da bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 7 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana giren 7 kadının durumundan şüphelenen apartman sakinleri binayı aramaya başladı.

Apartman içindeki kadınları yakalayan vatandaşlar, hırsız olduklarını iddia ettikleri şüphelileri polise ihbar etti.

Olay yerine giden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Polis Merkezi'ne götürülen Y.K, T.Y, H.A, İ.G, S.Y, T.K ile S.Ç'nin daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

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