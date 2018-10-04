7. şehir hastanesinin kreşi de var
Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında kamu-özel iş birliğiyle yapılan yüksek teknolojiye sahip Eskişehir Şehir Hastanesi tamamlandı.
Bakanlık, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ’dan sonra Eskişehir Şehir Hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi, bin 81 yatak kapasitesi, 254 poliklinik odası, 35 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 24 yataklı diyaliz ünitesiyle hizmet verecek. Diğerlerinden farklı olarak kreş de bulunan sağlık kuruluşunda yatarak tedavi gören çocuklar, hastanedeki kreş sayesinde hastane ve doktor korkularını yenecek.
70 ÇOCUK KAPASİTELİ
70 çocuk kapasiteli, bin 100 metrekare alana kurulu kreşte yaşlara göre sınıflandırılmış oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar, kendilerini hastane ortamında hissetmemeleri için duvarlar rengarenk boyandı, renkli koltuklar, masalar yerleştirildi, özel güvenlik önlemleri alındı.
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